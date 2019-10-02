أعنف هجوم من الأمير هاري دفاعاً عن زوجته

دبي - بواسطة محمد فارس شن الأمير هاري هجومًا هو الأعنف له على الصحافة الشعبية الليلة الماضية، متهماً إياها بشن حملة قاسية ضد زوجته ميغان ماركل جعلته "شاهدًا صامتًا" على معاناتها. وأعلن رفع دعوى قضائية أملم المحكمة العليا في لندن ضد صحيفة "ديلي ميل"، بعد أن نشرت بصورة غير شرعية إحدى الرسائل الشخصية لميغان.

وقال في بيان مطول وعاطفي نشر على حساب الزوجين الملكيين على الإنترنت إن "الصحافة" هاجمت (ميغان) يوميًا تقريبًا طوال الأشهر التسعة الماضية"، واستذكر والدته الراحلة الأميرة ديانا، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من كيفية تغطية الأخبار المتعلقة بها في وسائل الإعلام.وأضاف أن السبب الذي دفعه إلى رفع الدعوى هو خوفه المتجذر من أن "التاريخ قد يعيد نفسه"، قائلاً: "لقد فقدت والدتي والآن أشاهد زوجتي وهي تقع ضحية للقوى المؤثرة نفسها...لقد رأيت ما يحدث عندما يتم تحويل شخص أحبه إلى سلعة، ولم يعد يعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي".

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مقدم من AFP

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ورفع دوق ودوقة ساسيكس دعوى قضائية ضد صحيفة "ديلي ميل"، بعدما نشرت بصورة غير شرعية إحدى الرسائل الشخصية لميغان.

وقال الأمير هاري في بيان قال إنه كتبه بنفسه ومن دون مساعدة أحد من مستشاريه، إنه وميغان اضطرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة وشركتها الأم "أسوشيتد بايبرز"، على خلفية تعرضهما خلال فترة طويلة "للتأثير المؤلم" للدعاية التي تقوم الصحيفة بنشرها "بلا هوادة" ضد زوجته.

واتهم الأمير هاري وزوجته الصحيفة بالنشر غير الشرعي للمعلومات الشخصية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وخرق قانون حماية المعلومات للعام 2018.

وأكد دوق ساسيكس أن الصحيفة صعدت من حدة حملتها "الشريرة لنشر الأكاذيب الملفقة بشكل متعمد" ضد زوجته خلال فترة الحمل وبعد ولادة نجلهما آرتشي.

من جانبها، أشارت شركة "شيلينغز" القانونية التي تمثل مصالح دوقة ساسيكس، إلى أن نشر الرسالة الشخصية المذكورة لميغان، بصورة "متكررة ومزعجة"، على صفحات "ديلي ميل" كان جزءا من حملة أطلقتها الشبكة الإعلامية التي تتبع لها الصحيفة ضد الزوجين، حيث نشرت عن قصد "روايات مزيفة ومهينة" عنهما، بغية التلاعب بالرأي العام.