شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كشوف عضوية النواب بـ25 لجنة فى دور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” كشوف عضوية النواب في اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، خلال دور الأنعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، ، والمزمع أن يتم استعراضها خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، تمهيداً لإجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس.

جدير بالذكر، أن الدكتور علي عبد العال، دعا خلال جلسة أمس الثلاثاء، أعضاء البرلمان الراغبون في تعديل عضويتهم في اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، إلى تقديم طلب مكتوب للمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، وذلك خلال 3 ساعات من نهاية الجلسة المنعقدة اليوم.

ونبه عبد العال، أعضاء المجلس إلي أنه إعمالاً للسوابق البرلمانية السابقة فأن كل نائب سيظل في اللجنة التي كان منضماً إليها في الدور السابق، مالم يقدم طلبا بغير ذلك.