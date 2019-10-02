ضبط طالب وشقيقه سرقا حقيبة بداخلها مبلغ مالي من موظف بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين عقب قيامهما بخطف حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي من أحد المواطنين بمصر الجديدة.

استجابت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة للمرور أثناء مرورها لملاحظة الحالة المرورية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لاستغاثة أحد المواطنين "موظف بشركة مستلزمات ولعب الأطفال، مُقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية" بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بخطف حقيبة كانت بحوزته وبداخلها 53 ألف و900 جنيه، خاصة بالشركة عمله حال دخوله أحد البنوك بالمنطقة.

على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروبهما واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبطهما وتبين أنهما "طالب وشقيقه عاطل -مُقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل" وذلك حال استقلالهما دراجة نارية ملك والدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.