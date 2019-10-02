برلماني: "المجلس شال الشيلة مع القيادة السياسية والحكومة في سبات عميق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وصف النائب محمد عقل، عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، أمس، بالتاريخية، لما تضمنته من مصارحة بمشكلات المواطنين والتقصير الواضح من الحكومة تجاهها، وما أعلنه النواب خلالها من دعمهم للقيادة السياسية والجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وقال عقل، إن البرلمان "شال الشيلة كاملة مع القيادة السياسية والجيش وباقي الأجهزة، ولكن كانت الحكومة في إجازة وسبات عميق من مصالح وهموم الشعب المصري".

وأضاف: "نريد تفعيل دور البرلمان في مواجهة الحكومة، كلنا في خندق واحد"، مؤكدا أن المواطن له كل الشكر والتقدير وهو صاحب الرسالة القوية خلف القيادة السياسية". ​