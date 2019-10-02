25 مليون جنيه لمشروعات التنمية في "الفرافرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد-محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تخصيص 25 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بمركز الفرافرة والقرى التابعة له، من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

وأكد الفحام، تخصيص 10 ملايين و300 ألف جنيه لمشروعات رصف الطرق، و2 مليون و200 ألف جنيه لمشروعات الكهرباء، و7 ملايين و900 ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة، و3 مليون 600 ألف جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية للمركز والقرى.

وأضاف أنه جري تخصيص مليون و600 ألف جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء، لتنفيذ مشروع استكمال وحدة إطفاء قرية النهضة، وبناء وحدة إطفاء جديدة بقرية أبو هريرة، وجاري طرح جميع المشروعات بخطة التنمية للمركز حاليًا، أمام الشركات المنفذة تمهيدًا لتنفيذها، والانتهاء منها قبل شهر مايو 2020.