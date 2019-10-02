سحر نصر: 47.8 مليار دولار استثمارات الشركات البريطانية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن استثمارات الشركات البريطانية في مصر وصلت إلى 47.8 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء.

وأضافت وزيرة الاستثمار خلال لقاء مع ممثلي 15 شركة من كبريات الشركات البريطانية المستثمرة في مصر، أن هناك 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر.

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ودعت الوزيرة الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر، مؤكدة حرص مصر على زيادة التعاون الاستثماري مع بريطانيا، فى ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية الضخمة.

وجاء لقاء الوزيرة مع الشركات البريطانية ضمن فاعليات المنتدى البريطاني الأول للمستثمرين البريطانيين، والذي نظمته السفارة البريطانية بالقاهرة، بحضور جيفري أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة.

وشارك في المنتدى كبار المستثمرين مثل شركة استرا زينيكا، وBP مصر، وجلاكسو سميثكلاين، وبنك إتش إس بي سي، وفودافون مصر، وشركة Shell، ويونيليفر، وذلك من أجل مناقشة خططهم الاستثمارية المستقبلية، وتحديد سبل تحسين مناخ الأعمال في مصر.