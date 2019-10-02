شيخ الصيادين بالسويس: الطقس لن يؤثر على عائمات الصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قال عمرو عمارة شيخ الصيادين في السويس، إن حركة الصيد بخليج السويس منتظمة، ولم تشهد تغيرات جوية تؤثر على عائمات الصيد المختلفة، صغيرة الحجم كفُلك الصيد، أو المراكب التي يصل طولها 24 متر.

وأوضح "عمارة"، أن الصيادين على تواصل مستمر مع بعضهم البعض، وفي حالة تعرض أي منهم لعطل، أو واجهته مشكلة يتوجه الصيادين الأقرب لمساعدته.

وأضاف شيخ الصيادين اليوم الأربعاء، أن المنطقة التي تشهد حالة نشاط في الرياح خلال أكتوبر وشهور الشتاء والخريف، تبدأ من الزعفرانة جنوب السويس، وحتى شرم الشيخ، أما المنطقة الشمالية القريبة من السويس لا تشهد نشاط للرياح يؤثر على العائمات.

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وأشار الى أن أعمال الصيد في بداية الموسم، تنحصر في المناطق القريبة من المدينة، ولا تتجاوز منطقة أبو الدرك بالسخنة، بينما يبحر الصيادين جنوبا تجاه الزعفرانة في نهاية الموسم.

وفي السياق قال مصدر مسؤول بمحطة الرصد الجوي في السويس، إن حركة الرياح بمدينة السويس والسخنة مستمرة، وتتراوح بين 12 و14 عقدة، وارتفاع موج البحر من 1 متر إلى 1.2 متر، ولا تؤثر على أعمال الصيد، وذلك بسبب طبيعة جبل عتاقة وجبل الجلالة البحرية واللذان يعملا كمصد للرياح.

وذكر المصدر أن سرعة الرياح في المنطقة بين الزعفرانة وشرم الشيخ تصل إلى 18 عقدة بحرية، باعتبارها منطقة مفتوحة.