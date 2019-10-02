الخارجية الأمريكية تطلب من كوريا الشمالية الامتناع عن إثارة الأزمات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه يجب على كوريا الشمالية الامتناع عن إثارة الأزمات والالتزام بمفاوضات مستدامه.
ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية في نبأ عاجل، مشيرةً إلى أن هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا
ونوَّهت القناة بأن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الباليستي المشتبه فيه يُعتبر الأول منذ إطلاقها التجريبي الأخير قبل ثلاث سنوات.
وقد سبق أن نجحت كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ "بوكوكسونج-1" في البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية عام 2016، حيث قطع الصاروخ مسافة 500 كيلومتر تقريبا.
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