عودة عشرات العائلات المهجرة إلى منازلها بريف حمص

عادت عشرات العائلات السورية المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء بأن هذه العائلات عادت بعد إعادة تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية في البلدة عقب تطهيرها من الإرهاب.

وكانت مئات الأسر المهجرة قد عادت إلى منازلها في بلدة القصير التي حررها الجيش السوري من العناصر المسلحة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين وتمكينهم من الاستقرار فيها وإعادة الحياة الطبيعية إليها. عادت بعد إعادة تأهيل المنازل والمؤسسات الخدمية في البلدة عقب تطهيرها من الإرهاب.وكانت مئات الأسر المهجرة قد عادت إلى منازلها في بلدة القصير التي حررها الجيش السوري من العناصر المسلحة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين وتمكينهم من الاستقرار فيها وإعادة الحياة الطبيعية إليها.

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