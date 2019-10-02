قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "سنستقبل السعودية بالأحضان إذا أدركت أنها لا تستطيع توفير أمنها بشراء السلاح وتسليم سيادتها للآخرين"، حسب قوله.
يأتي ذلك، في وقت اعتبر وزيرالدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، أن حديث مسئولين إيرانيين الثلاثاء، عن رسالة من الرياض لطهران تتعلق بتطبيع العلاقات والتهدئة في اليمن، غير دقيق.
وقال على حسابه في "تويتر": "ما ذكره متحدث إيراني عن أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق.. ما حدث هو أن دولًا شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائمًا للأمن والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تغازل السعودية.. و"ظريف": سنستقبلهم بالأحضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.