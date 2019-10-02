إيران تغازل السعودية.. و"ظريف": سنستقبلهم بالأحضان

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "سنستقبل السعودية بالأحضان إذا أدركت أنها لا تستطيع توفير أمنها بشراء السلاح وتسليم سيادتها للآخرين"، حسب قوله.

يأتي ذلك، في وقت اعتبر وزير

الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، أن حديث مسئولين إيرانيين الثلاثاء، عن رسالة من الرياض لطهران تتعلق بتطبيع العلاقات والتهدئة في اليمن، غير دقيق.

وقال على حسابه في "تويتر": "ما ذكره متحدث إيراني عن أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق.. ما حدث هو أن دولًا شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائمًا للأمن والاستقرار في المنطقة".