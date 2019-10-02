وزير النفط الإيراني يغازل وزير الطاقة السعودي بتصريح جديد

قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنجنه، اليوم الأربعاء، إنه يعتبر وزير الطاقة السعودى الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان صديقامنذ ما يزيد عن عقدين رغم التوترات بين البلدين، وفقًا لوكالة رويترز.
ووقعت مشاحنات متكررة بين إيران والسعودية فى اجتماعات أوبك بسبب سياسات الإنتاج.
وأضاف الوزير أمام مؤتمر للطاقة في موسكو "الأمير عبد العزيز بن سلمان صديق منذ ما يزيد عن 22 عاما".
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