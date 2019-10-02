رئيس النمسا يبدأ المشاورات مع الأحزاب بلقاء الفائز في الانتخابات البرلمانية

بدأ الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلن، اليوم الأربعاء، مشاوراته مع قادة الأحزاب؛ لاستعراض نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد الماضي، وبحث ترتيبات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.
وقالت مصادر في قصر هوفبورج الرئاسي،
وأوضحت المصادر حسبما ذكرت "وكالة الشرق الأوسط" أن الرئيس النمساوي سوف يلتقى - في وقت لاحق - مع باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي ونوربرت هوفر رئيس حزب الحرية حيث تجرى اللقاءات بحسب ترتيب الاصوات التى حصل عليها كل حزب.
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