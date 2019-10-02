كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 قتلى بانهيار جسر في تايوان.. وعمليات البحث مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، مقتل 5 أشخاص بعد انهيار جسر فوق، واستمرار عملية البحث عن آخر صياد يعتقد أنه محاصر في قاربه.

وانضم غواصون إلى مئات من رجال الإنقاذ في جهود البحث باستخدام رافعات وحفارات لرفع حطام قاربي صيد بعد الحادث، الذي وقع أمس الثلاثاء، وأسفر أيضا عن إصابة عشرة معظمهم صيادون من إندونيسيا والفلبين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت إدارة الإطفاء في بيان اليوم: "عثر عمال الإنقاذ على جثة صياد أجنبي بينما لا يزال البحث جاريا عن صياد أجنبي آخر مفقود".

وأظهر تسجيل مصور نشره خفر السواحل التايواني الجسر المعلق في بلدة سواو بشمال شرق البلاد وهو ينهار أثناء مرور ناقلة نفط بالمجرى المائي. وتصاعدت سحب من الدخان الأسود بعدما اشتعلت حمولة الناقلة.

ولم يتضح حتى الآن سبب انهيار الجسر الذي حطم ثلاثة قوارب وأدى لاشتعال ناقلة النفط.

وشُيد الجسر في عام 1988 واشتهر باسم جسر العشاق وكان مزارا سياحيا.

وأثار الحادث حالة من الصدمة بين الكثيرين في تايوان التي كثيرا ما تشهد زلازل وأعاصير لكنها تطبق معايير بناء متميزة، مما دفع السلطات لبدء فحص حالة الجسور. وقررت الحكومة تشكيل فريق مهام للتحقيق.

وقالت السلطات التايوانية، إن جسرًا انهار في ميناء بشمال شرق تايوان اليوم الثلاثاء مما أسفر عن اصابة عشرة أشخاص أثناء سحقه العديد من قوارب الصيد ويخشى ستة من أفراد طاقمها.

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وسارعت المئات من رجال الانقاذ لاستخدام الرافعات والحفارات وغيرها من المعدات لتحرير القوارب، بينما قام الغواصون بجولة في المياه للذين حوصروا.

وقال "شيه آي تشون" سكرتير عمدة مدينة سواو الساحلية، موقع الانهيار: "انهار الجسر في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بينما كانت مركبة ناقلة نفط عليه، مما أدى إلى اشتعال النار في السيارة".

وأضاف، "كنا نخشى أن يكون بعض الصيادين محاصرين في القوارب".

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية أن معظم الجرحى العشرة كانوا صيادين أجانب، ويخشى أن يكون ستة من طاقم القوارب محاصرين.

وأنشأت السلطات مركزًا للطوارئ وقال الجيش أن قوات المارينز والبحرية كانوا يساعدون في جهود الإنقاذ.

، قال رئيس وزراء تايوان سو تسنغ تشانغ في منشور على الفيس بوك، "إن إنقاذ الحياة هو الأولوية". مضيفًا، "سأطلب من السلطات ذات الصلة بذل كل الجهود لإنقاذ".

وقال اثنان من المسؤولين إن الجسر الذي يحمل حركة مرور فوق ميناء الصيد المزدحم أضر بثلاثة قوارب صيد وسيارتين، بما في ذلك ناقلة النفط، عندما انهار، على الرغم من أن السبب لم يتضح على الفور.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان أن موقعًا سياحيًا أطلق عليه اسم "جسر العشاق"، تم بناؤه في عام 1998 وتم تعزيز هيكله في عام 2018.