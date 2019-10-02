كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المئات من هونج كونج يدينون إطلاق الشرطة النار على مراهق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج موظفو المكاتب وطلاب المدارس الثانوية في هونج كونج بالمئات تحت شمس شديدة الظهيرة اليوم الأربعاء لإدانة شرطي لإطلاق النار على مراهق وجرحه خلال أكثر الاشتباكات عنف التي استمرت نحو أربعة أشهر من الاضطرابات.

واجتمع موظفو المكتب في تشاتر جاردن في الحي التجاري المركزي حيث تظاهر الطلاب، بعضهم في نفس الصف مثل الجرحى البالغ من العمر 18 عامًا، خارج مدرسته "نيوريشرز".

وقالت هيئة المستشفيات أن أكثر من 100 شخص أصيبوا خلال الاضطرابات التي وقعت يوم الثلاثاء، بينما خرج المتظاهرون المناهضون للصين إلى الشوارع عبر الأراضي التي تحكمها الصين، وألقوا قنابل حارقة ومهاجمة الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. قامت الشرطة بأكثر من 180 عملية اعتقال.

وفي هونغ كونغ، يستهدف المتظاهرون شركات البر الرئيسي والمؤيد لبكين

وقال أحد الأطفال البالغ من العمر 17 عامًا والذي يذهب إلى المدرسة نفسها: "إنه أمر سخيف، ولا يمكن أن يحدث، ويجب ألا يحدث في هونغ كونغ".

وتعرض المتظاهرون في السابق لضرب أكياس من حبوب مكافحة الشغب والرصاص المطاطي وأطلق الضباط أعيرة نارية في الهواء، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النار على متظاهر بقذيفة حية.

وقالت الشرطة أن الضابط المعني تعرض لتهديد خطير وتصرف دفاعًا عن النفس وفقًا للإرشادات الرسمية.

وكانت احتجاجات يوم الثلاثاء، في الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وتهدف إلى دفع نضال الناشطين من أجل ديمقراطية أكبر على الساحة الدولية وإحراج الزعماء السياسيين للمدينة في بكين.

وهزت المستعمرة البريطانية السابقة بشهور من الاحتجاجات على مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان من شأنه أن يسمح للناس بإرسالهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم ولكن تطورت لتصبح دعوات للديمقراطية، من بين مطالب أخرى.

وغمر تدفق المعارضة للحكومة المدعومة من بكين المدينة في أكبر أزمة سياسية منذ عقود وتشكل أخطر تحد شعبي للرئيس شي جين بينغ منذ توليه السلطة.

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وادان التحالف الديمقراطى من اجل تحسين وتقدم هونج كونج المؤيد للعنف يوم الثلاثاء وحث الحكومة على فرض قوانين الطوارئ لحل الازمة.

وأغلقت العديد من المتاجر والأعمال أبوابها يوم الثلاثاء تحسبًا للعنف الذي يلحق ضررًا متزايدًا باقتصاد المدينة حيث يواجه الركود الأول منذ عقد وتواجه الحكومة المركزية حربًا تجارية أمريكية-صينية وتباطؤ عالمي.

وأدانت غرفة تجارة هونغ كونغ العامة أعمال العنف.

وقالت في بيان: "إن تجاهل المتطرفين المخيفين لسيادة القانون لا يؤثر فقط على سمعة هونج كونج كمركز مالي وتجاري دولي، ولكنه يشل أيضًا العديد من الشركات الصغيرة ويهدد سبل عيش مئات الآلاف من المواطنين العاديين".

ويأتي المتظاهرون من خلفيات واسعة النطاق، ومن بين 96 شخصًا تم اتهامهم بعد أعمال العنف يوم الأحد، وكان ثمانية منهم دون سن 18 عامًا، وكان بعضهم طلابًا والبعض الآخر له ظائف تراوحت بين النادل والمعلم والمساح ومدير المبيعات وموظف البناء وموظف الفندق.

ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل زاحف من جانب بكين في شؤون مدينتهم على الرغم من الوعد بالحكم الذاتي في صيغة "دولة واحدة ونظامان" التي عادت بها هونج كونج إلى الصين في عام 1997.

وترفض الصين الاتهامات بأنها تتدخل وتتهم الحكومات الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، بإثارة المشاعر المعادية للصين.

ويركز المحتجون بشكل متزايد على غضبهم على الشركات الصينية القارية وتلك التي لها صلات مؤيدة لبكين، وتزيين الجدران على جبهات المتاجر ومنافذ التخريب في قلب المركز المالي.

وقال بنك الصين (هونج كونج): "أن اثنين من فروعه تعرضت لهجوم يوم الثلاثاء".

وقال البنك في بيان: "يعرب البنك عن بالغ غضبه ويدين بشدة هذا السلوك غير القانوني العنيف".

