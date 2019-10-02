كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عسكري: تركيا تستهدف الدول العربية بدعم من التنظيمات الإرهابية في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد عباس، نائب مدير الأكاديمية العليا العسكرية السورية سابقًا، إن تركيا لا تقوم فقط بدعم الإرهابيين في سوريا، وإنما تقوم أيضًا بصناعة جيوش بديلة في سوريا تنفذ مخطط تركيا في المنطقة، مشددًا على أن تركيا لا تستهدف سوريا فقط، وإنما تستهدف العالم الإسلامي بالكامل بهدف اخونة المنطقة، عبر مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تنفذه الإدارة الأمريكية بأصابع تركيا.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مشروع الشرق الأوسط الكبير يهدف لجعل المنطقة بالكامل تحمل مشروع حزب العدالة والتنمية بنموذج الاسلام المعتدل المحافظ المتماشي مع المشروع الصهيوني في المنطقة، مشيرًا إلى أن العدوان التركي على سوريا قام بصناعة جيوش بديلة من أكثر من 130 دولة، واستطاع من خلال الغزو الثقافي والأخلاقي والاسلامي والدولي الدخول لبعض أبناء سوريا، وبات بعض السوريين يحملون السلاح ضد بلادهم.

وتابع نائب مدير الأكاديمية العليا العسكرية السورية سابقًا، أن سوريا تعتبر جسر عبور تركيا للمنطقة العربية والإسلامية، وهي القبة التي تحمل سلوك وهوية ونظام علماني يبتعد كل البعد عن الهوية الدينية في الدولة، فهي حاضنة إنسانية وقومية عربية، وسوريا كانت تشكل عنصر أساسي من عناصر مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ولذا تركيا وإسرائيل تسعى لتفتيت سوريا، ومنها للعراق ومصر، لدول طائفية ومذهبية تنفذ المشروع الصهيوني، وكانت تركيا عنصر أساسي في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير.

