كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشديد الإجراءات الأمنية في بغداد بعد مقتل متظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب بكثافة في العاصمة العراقية وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان رئيسي شهد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في اليوم السابق.

قُتل شخصان وجُرح أكثر من 200 شخص بعد أن فتحت قوات الأمن النار بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المناهضين للحكومة مساء الثلاثاء.

يوم الأربعاء، كان عمال البلديات العراقيون يقومون بتنظيف ميدان التحرير، ورش الشارع بالماء بينما أزالت الجرافات الأنقاض. انتشرت قوات الأمن بكثافة في المنطقة مع حاملات جنود مدرعة وسيارات دفع رباعي وعشرات من رجال مكافحة الشغب يقفون في حراسة الشوارع الجانبية.

تم إغلاق الجسر الذي يمتد من ميدان التحرير إلى المنطقة الخضراء المحصنة - موطن المكاتب الحكومية والسفارات الأجنبية - في الصباح.

وفي وقت سابق، اطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع في بغداد على المتظاهرين الذين تظاهروا ضد الفساد وضعف الخدمات العامة.

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بدأت مسيرة يوم الثلاثاء بسلام مع تجمع أكثر من 1000 شخص في ساحة التحرير، عندما بدأت الشرطة بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. عانى بعض المتظاهرين من مشاكل في التنفس.

وقال المحتجون إنه يجب تغيير الحكومة بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف. هتف الكثيرون بشعارات مناهضة للحكومة ورفعوا ملصقات لواء من القوات الخاصة تم إزالته مؤخرًا من منصبه.

يطالب المتظاهرين بحقوق العراقيين التي تهدف لاستعادة وطن من الخونة والمتآمرين ومن يتعاون معهم. وأشاروا إلى أن القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب كانت قد احتلت الساحة منذ أمس وهددت المتظاهرين ومنعتهم من التوافد عبر المنافذ إلى بغداد.

وكان من بين المحتجين العشرات من خريجي الجامعات الجدد الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف في هذا البلد الغني بالنفط.

وقال محمد كاظم، البالغ من العمر 27 عامًا، في بغداد، إن الحكومة الحالية مليئة بـ "الوعود والأكاذيب الفارغة".