كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوكيو مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة رغم إطلاق الصاروخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن اليابان تعتزم المضي قدمًا في عقد قمة مع كوريا الشمالية دون أي شروط مسبقة، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا قبالة ساحلها الشرقي.

وقال "سوجا": "الحكومة مستعدة للاجتماع دون شروط مسبقة. لا توجد تغييرات في هذا الموقف. واستنادا إلى تحليل، سنستغل كل فرصة لحل المشكلات".

وذكر كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، أن صاروخا كوريا شماليا سقط على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان صباح يوم الأربعاء.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا أنه لم ترد تقارير بعد عن أي تأثير على طائرات أو سفن قريبة.

ولفت المتحدث إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لتقرير كيفية الرد على إطلاق النار.

من جهته قال آبي للصحافيين إن "إطلاق الصواريخ البالستية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ونحن نحتجّ عليه بشدة وندينه".

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وهذه التجربة الصاروخية تعتبر الأحدث في سلسلة تجارب أجرتها بيونغ يانغ مؤخرا وتبيّن أنها اختبارات لصواريخ بالستية قصيرة المدى.

وتأتي هذه التجربة الصاروخية غداة إعلان نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوى أنّ بلاده وافقت على عقد محادثات مع واشنطن على مستوى فرق العمل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال تشوي سون هوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الجانبين سيجريان "اتصالا أوليا" في 4 أكتوبر ومفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي.

وفي واشنطن أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس أنّ المحادثات ستجرى "خلال الأسبوع المقبل".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، صباح الأربعاء سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، بعد ساعات من إعلانها، أنها ستستأنف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن الصاروخ أطلق بالقرب من مدينة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. وصل إلى ارتفاع 570 ميلًا وسقط مسافة 280 ميلًا عن نقطة الإطلاق.