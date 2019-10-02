كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يكشف النقاب عن "عرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إنه سيكشف عن عرضه النهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول أن بريطانيا إذا لم تتعامل معه فسوف تتوقف المحادثات والمغادرة في 31 أكتوبر.

وفي خطابه الختامي أمام المؤتمر السنوي لحزرائه، سوف يلتزم جونسون بخطته المتشددة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يقدم تفاصيل الحزب المؤمنة عما سيصفه بأنه "حل وسط عادل ومعقول".

ومع بقاء أقل من شهر على أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإن مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أهم تحرك جيوسياسي منذ الحرب العالمية الثانية غير مؤكد. ويمكن أن يترك مع صفقة أو بدون واحدة - أو لا يترك على الإطلاق.

وتقول أيرلندا أن اقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون أساسًا للصفقة: "دعنا ننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، لذا في عام 2020، ويمكن لبلدنا المضي قدمًا".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، أصبحت محادثات الطلاق في مأزق.

وكان جونسون ثابتًا في الالتزام بالموعد المحدد في 31 أكتوبر، ولكن البرلمان وضع حواجز على الطريق، وإصدار قانون يلزمه بالطلب من الاتحاد الأوروبي تأخير إذا فشل في تأمين اتفاق مقبول في قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر. 17-18.

ولقد طلب الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا من بريطانيا تقديم مقترحات "قانونية وتشغيلية" للتغييرات التي يرغب جونسون في التوصل إلى اتفاق تفاوضت مع سلفه تيريزا ماي مع الكتلة في العام الماضي.

وقال رئيس حزب المحافظين جيمس كليفرلي: "هذه هي لحظة الحقيقة"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يرى الحاجة إلى حل وسط إذا ما أراد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على صفقة، أو "لا صفقة"، وهو ما يعني عدم اتخاذ أي إجراءات لتخفيف الانقسام المفاجئ لـ اتفاقيات التجارة والتعاون التي كانت سارية منذ عقود.

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وبعد رفض البرلمان لثلاث مرات، طالب جونسون بإجراء تغييرات على اتفاقية الانسحاب، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الجديدة مع الكتلة للحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ولكن أسابيع من المحادثات منذ تولي جونسون السلطة لم تحقق تقدمًا كبيرًا، ووصف المسؤولون البريطانيون الاقتراح الذي سيتم الكشف عنه اليوم الأربعاء بأنه عرض أخير.

واستشهدت صحيفة التلجراف بإحاطة إلى العواصم الأوروبية للإبلاغ عن أن بريطانيا كانت تقترح مغادرة أيرلندا الشمالية في علاقة تجارية خاصة مع الاتحاد الأوروبي حتى عام 2025، وبعد ذلك ستقرر بيلفاست ما إذا كانت ستبقى متحالفة مع الكتلة أو تعود إلى اتباع القواعد البريطانية.

وقال مسؤول حكومي بريطاني رفيع: "إما أن تتفاوض الحكومة على صفقة جديدة أو تعمل على" لا صفقة "- فلن يعمل أي شخص على تأخير".

سنواصل القتال لاحترام أكبر تصويت ديمقراطي في التاريخ البريطاني. إن الاتحاد الأوروبي ملزم بموجب قانون الاتحاد الأوروبي فقط بالتفاوض مع حكومات الدول الأعضاء، ولا يمكنهم التفاوض مع البرلمان، وهذه الحكومة لن تتفاوض بشأن التأخير".

ويقامر جونسون بأنه، من خلال اتخاذ موقف متشدد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سوف يسرق الأصوات من أحزاب مثل حزب "البريكست"، بقيادة نايجل فاجيج المخضرم في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع أن تأتي قبل نهاية العام.

وهذا هو السبب في أننا نخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

