كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يوروجاس": يمكن استخدام خط أنابيب نورد ستريم 2 لشحن الهيدروجين في المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيمس واتسون، الأمين العام لشركة يوروجاس، أن خط أنابيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يستخدم أيضًا لشحن الهيدروجين في المستقبل.

وقال "واتسون": "فيما يتعلق بـخط نورد ستريم 2 على وجه الخصوص، أنا مهتم لأن فهمي من التحدث مع أشخاص من شركة غازبروم هو أنهم يمكنهم أيضًا استخدامه في المستقبل لشحن الهيدروجين".

وأضاف الأمين العام: "لذلك، بدلاً من شحن الغاز الطبيعي فقط، يمكن أن يحمل نورد ستريم 2 80% من الهيدروجين. أعتقد أنه في الاتحاد الأوروبي لدينا أجندة قوية لإزالة الكربون، وفي وقت ما من المحتمل أن يحل الهيدروجين محل الغاز الطبيعي في أجزاء من نظامنا".

"يوروجاس"، هي مؤسسة تمثل قطاعات الجملة والتجزئة والتوزيع الأوروبية للغاز. تأسست في العام 1990 وتتألف من 47 شركة ورابطة من 21 دولة.

خط أنابيب نورد ستريم 2، هو مشروع مشترك بين شركة غازبروم الروسية وخمس شركات أوروبية.

ومن المتوقع استكمال خط الأنابيب بنهاية هذا العام ويحمل 1.9 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من روسيا إلى أوروبا.

يتم تعيين خط نورد ستريم 2 عبر أراضي الدنمارك وفنلندا وألمانيا وروسيا والسويد. تبقى الدنمارك الدولة الوحيدة التي لم تمنح موافقتها على الإنشاء حتى الآن.

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وفي سياق منفصل، اتهم وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بتهديد أوروبا بزيادة الرسوم الجمركية على سياراتها بهدف السعى لعرقلة مشروع خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 الروسى الممتد إلى ألمانيا.

وقال الوزير فى مؤتمر للطاقة فى موسكو: "ليس سرا أن الأمريكيين يقترحون، وبشكل أساسى يبتزون، ويهددون بفرض ...رسوم جمركية على إمدادات السيارات الأوروبية".

وكان قد أعرب رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله،السبت 7 سبتمبر، عن تفهمه لمخاوف الدول المجاورة لألمانيا في شرق أوروبا من خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وكتب شويبله في مقالة بصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة يوم السبت: "تجاوز رؤية جيراننا الشرقيين ليس من المواقف الأشد إشراقا للسياسة الألمانية، وقد دمر كثيرا من الثقة".

وفي نفس الوقت، حذر شويبله معارضي المشروع قائلا: "تدمير المشروع بطرق ملتوية ليس حلا متعقلا من منظور أوروبي شامل".

ومن المقرر أن يصبح خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي يبلغ طوله نحو 1200 كيلومتر، جاهزا للتشغيل بنهاية هذا العام. ورغم دعم الحكومة الألمانية للمشروع وتوسمها في أن يساهم في توفير الغاز بأسعار مناسبة، تنتقده الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لأنها تخشى من الاعتماد على نحو كبير على الغاز الروسي.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أشاد بمعارضة بولندا للمشروع، ووجه انتقادات لألمانيا بسببه.