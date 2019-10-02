سكاريت جوهانسن في عمل بالمغرب

تحل نجمة السينما الأمريكية “سكارليت جوهانسن” في المغرب، قريبا، لتصوير مشاهد من فيلمها الجديد“BLACK WIDOW”، المرتقب صدروه في السنة المقبلة.
وتحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن أن فريق عمل الفيلم سيحل في المغرب، دون ذكر تفاصيل أخرى تخص المدن، التي يصور فيها العمل.
ويشرف على إخراج الفيلم المخرج “كايت شورتلاند”، وهو رقم 24 في سلسلة أفلام “مارفيل”، ويحكي مغامرات بطلة تدعى “ناتاشا رومانوف”، ملقبة بالأرملة السوداء.
ويشهد المغرب، في الآونة الأخيرة، تصوير عشرات الأفلام الأجنبية، سواء في مدينة ورزازات المعروفة باستوديوهاتها العالمية، أو في مدن مغربية تتوفر على مقومات مميزة.
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