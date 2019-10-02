شكوك حول قدرة الكاميرون على استضافة “كان” 2021 وبلد مغاربي مرشح لتعويضه

مازالت الشكوك تحوم حول قدرة الكاميرون على احتضان النسخة 22 من كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام سنة 2021، وذلك بسبب تأخر استئنافه الأشغال في مختلف الملاعب والمنشآت الرياضية، التي عزم الاشتغال عليها حتى يكون جاهزا تماما لاحتضان أكبر عرس كروي في القارة السمراء.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن تأخر استئناف الأشغال في مجموعة من الملاعب المرشحة لاستضافة هذه التظاهرة، بدأ يقلق الاتحاد الإفريقي لكرة لقدم “كاف”، ويطرح أكثر من علامات استفهام حول مدى قدرة هذا البلد على الوفاء بالتزاماته واستضافة هذه التظاهرة.

التقارير نفسها، أشارت إلى أن التأخر يطال أيضا المنشآت السياحية، والبنى التحتية، في المدن والملاعب الـ6، التي من المرتقب أن تستضيف النسخة القادمة من الـ”كان”.

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ومن المرتقب أن تحل لجنة تابعة للاتحاد القاري، في الأسابيع القليلة المقبلة، في ياووندي، عاصمة الكاميرون، من أجل الوقوف على سير الأشغال، واستفسار السلطات السياسية في البلاد عن سبب تأخر الأشغال.

هذه الوضعية، دفعت عدد من البلدان إلى التعبير عن استعدادها لتعويض الكاميرون، في حال ما عجزت عن استضافة الدورة القادمة، التي تعرف هي الأخرى مشاركة 24 منتخبا، عوضا عن 16 عشر، فيما تعتبر الجزائر هي الأكثر رغبة في ذلك، وهو ما عبر عنه بشكل صريح مسؤولون جزائريون.

جدير ذكره، أن الاتحاد القاري للعبة، سبق له وأن سحب تنظيم النسخة الأخيرة من البطولة القارية من الكاميرون ومنحها لمصر، بسبب تأخر وفاءه بالعهود.