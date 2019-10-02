الجيش الملكي والدفاع الجديدي.. صراع بين طاليب والزاكي لبلوغ ربع نهائي كأس العرش

يلتقي، اليوم الأربعاء، فريق الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي، على أرضية الملعب البلدي، في القنيطرة، وذلك برسم ثمن نهائي كأس العرش.

وتحمل المواجهة، صراعا بين إطارين وطنيين، عبد الرحيم طاليب، المدرب السابق للفريق الدكالي، والحالي للجيش، وبادو الزاكي، ربان الدفاع الحسني الجديدي.

ويبحث كل مدرب عن لقبه الأول في مسيرته التدريبية، علما أن الزاكي يملك في رصيده لقبا وحيدا، توج به في الملاعب الجزائرية، رفقة شباب بلوزداد، الذي قاده إلى الظفر بكأس الجزائر.

Advertisements

ويسعى طاليب، الذي تعاقد معه الفريق العسكري خلفا للإسباني كارلوس ألوس، إلى استغلال المعنويات المرتفعة للاعبيه الشباب، خصوصا بعدما تجاوزوا في سدس عشر النهائي، الوداد الرياضي، على أرضه، وأمام جماهيره، بثلاثة أهداف لواحد، من أجل الاطاحة بالدفاع، وبلوغ دور الربع.

من جهته، يتطلع الزاكي إلى تجاوز عقبة الفريق العسكري، والمضي قدما نحو تتويجه الأول وطنيا في مسيرته التدريبية، مع العلم أن فارس دكالة، عاد ببطاقة التأهل إلى ثمن نهائي، من ميدان مضيفه أولمبيك آسفي، حيث تغلب عليه بهدف دون رد.

يذكر أن المتأهل من الجيش الملكي، والدفاع الجديدي، سيلاقي شباب أطلس خنيفرة في ربع نهائي الكأس الفضية.