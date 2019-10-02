اعتدى على والدته جسديا.. وفاة شخص بعد إيذاء نفسه داخل مقر الأمن- التفاصيل

فتحت ولاية الأمن بسطات، صباح أمس الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص عرض نفسه للإيذاء العمدي أثناء توقيفه من قبل مصالح الأمن لتورطه في قضية العنف ضد الأصول.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت المشتبه فيه، أول أمس الاثنين، في حالة سكر متقدمة، وذلك على خلفية إشعار من والدته التي تتهمه بتعريضها للاعتداء الجسدي، قبل أن يعمد هذا الأخير إلى إيذاء نفسه داخل مقر دائرة الشرطة من خلال فتق غرز طبية لجرح كان قد تعرض له سابقا, وهو ما استدعى نقله للمستشفى بعد تعرضه لنزيف حاد، حيث وافته المنية بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بسطات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، وذلك في انتظار الكشف عن باقي الملابسات المحيطة بهذه الواقعة من خلال مجريات البحث الذي تباشره الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

