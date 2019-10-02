ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية بالهند إلى 157 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة التى أخذت تهطل على بعض المناطق الواقعة شرقى الهند، إلى 157 شخصا.
وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة القتلى جراء حوادث مرتبطة بهطول الأمطار الموسمية الغزيرة فى ولاية “بيهار” ارتفعت إلى 30 شخصا، فى حين أن 111 شخصا لقوا حتفهم فى ولاية “أتر برديش”.
ونشرت السلطات الهندية فرق إغاثة بالولايات المتضررة من مياه الأمطار لمساعدة العالقين والأشخاص الذين يواجهون مشكلات بسبب الأمطار الغزيرة.
يشار إلى أن موسم الرياح الموسمية فى الهند ، الذي يمتد من شهر يونيو إلى شتنبر، يتسبب فى هطول أمطار تشكل حوالى 75 في المئة من مياه الأمطار السنوية التى تسقط على البلاد.
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