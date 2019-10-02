نبض_الشبكة: رئيس البرلمان المصري "يمتدح" السيسي بـ"تشبيهه" بهتلر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثارت تصريحات رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، سخرية حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما حاول أمس الثلاثاء، أن يُثني على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تشهد مصر مؤخرا، موجة استياء عارمة من الفساد والقمع الشديدين تحت سلطته.

وزعم عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، أن "الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما"، وذلك على خلفية مظاهرات 20 و21 أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي شدد السيسي في أعقابها قبضته الأمنية على البلاد، معتقلا ما يزيد عن ألفي شخص.

وأضاف عبد العال: "نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا إنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأي دولة إلا ببنية أساسية"، معتبرا أن الرفض الشعبي للسيسي هو محض "اختلاف" في الآراء، ومؤكدا على نية النظام، زيادة تضييق مساحة الحريات في الفترة المُقبلة.

لكن أغرب ما جاء في كلمة عبد العال، كان عندما قال في السياق ذاته "هتلر كانت له أخطاؤه، ما جعله يتمدد شرقا وغربا هو وجود البنية الأساسية التي لا تزال حتى الآن القاطرة التي قادت ألمانيا لتكون بين الدول بالمستوى الأول، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها".

وعلق المغردون على هذا التشبه الذات، مستهجنين ثقة رئيس مجلس النواب المصري، بتشبيه السيسي، بمجرم الحرب الأكثر وحشية للقرن الماضي، أدولف هتلر، واعتبار جرائمه الشنيعة التي ارتكبها في الحرب العالمية الثانية محض "أخطاء".

وقالت سوسن غريب: "ياريت كلام علي عبعال و الاشادة بالنازية يوصل لهم هنا علشان ما نشوفش خلقة لمؤاخذة أعضاء البرطمان معسكرين في الكونجرس بيشحتوا دولارات ضرايبنا و بيلحسوا جزم مديرين مكاتب السيناتورز هما و الوزرا !

انتم مفضوحين علي فكره".

وكتب أحمد البقري: "هتلر كانت له اخطاؤه .. ما جعله يتمدد شرقا وغربا هو وجود بنية أساسية التي لا تزال حتى الآن القاطرة التي قادت ألمانيا لتكون بين الدول بالمستوى الأول

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علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري يشبه عهد السيسي بهتلر".

وأشار يحيى زكري إلى أنه عندما "تقول إن 'فلانا' له أخطاء فالمعنى الذي يرد إلى الذهن أن فلانا هذا عظيم المزايا، وما قاله رئيس مجلس النواب المصري عن هتلر لايخفي إعجابا به في عقله الباطن، وربنا يستر وعلاقتنا بألمانيا لا تتأثر سلبا بسبب عبعال!!!".

وكتب محمد عبد العزيز: "عبعال قارن #السيسي بهتلر وبكري عامل فيها معارضة النظام وأذرعه وذيوله تتخبط بشدة. شكرا #محمد_على_فضحهم وفضح فسادهم وأكاذيبهم وكشف مدى هشاشة وخواء وغباء وضعف نظام "أشباه الدولة" الانقلابي".

وسخر محمد حسين من كلمة عبد العال، قائلا: "المهم يا عبعال ان حتى هتلر مع انه مجرم حرب وسفاح، بس حتى اللي بنقول عليه مجرم ده عمل كل حاجة وسخة الا انه برضه ماكانش الجيش الألماني على اياميه بيخش في مشاريع ربحية وفنادق وجمبري وبلا ازرق عليك وعلى اللي مشغلك رئيس مجلس شعب.

يعني الوساخة برضه ليها سقف حتى عند النازيين!".

وتهكم أحمد منير على كلمة عبد العال، قائلا: "'هتلر كانت له اخطاؤه، وما جعله يتمدد شرقاً وغرباً هو وجود بنية أساسية التي لا تزال حتى الآن القاطرة التي قادت ألمانيا لتكون بين الدول بالمستوى الأول'.

- علي عبد العال رئيس مجلس الشعب.. متحدثاً عن اجراءات إصلاحية الفترة القادمة

الحمدلله الحكومة بدأت تفكر صح وهتعملنا أفران غاز".

وقال الصحافي وائل قنديل: "ع عبد العال رئيس الرايخستاج المصري يدافع عن السيسي بتشبيهه بهتلر.

برلمان ريا وسكينة".