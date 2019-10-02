الاعلام الحكومي: مسؤولون بمكتب عبد المهدي اتفقوا مع المتظاهرين على انهاء التظاهرات

أفاد الاعلام الحكومي الرسمي، اليوم الاربعاء، بأن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتفقوا مع ممثلين عن المتظاهرين على انهاء التظاهرات. يتبع..

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