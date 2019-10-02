بالصور: أغرب وأجمل طفلين في تركيا... عين زرقاء وأخرى بنية

يلفت الشقيقان محمد وكرم سلمان من ولاية بورصة التركية انتباه أهالي الحي الذي يسكنانه باختلاف لون عيونهما، إذ حيث يملك كل منهما عينا زرقاء وأخرى بنية، ضمن ما يطلق عليه في المعجم الطبي بـ"تغاير لون القزحيتين".

يبلغ محمد من العمر 11 عاما، فيما لا يزال شقيقه كرم في الرابعة، ولوحظ اختلاف لون عيونهما بعد عدة أشهر من ولادتهما.

وقال والد الطفلين سعاد سلمان إن الفارق في لون العينين لدى ولديه صار أكثر وضوحا بعد ستة أشهر، رغم أن البعض قد أخبره أن الأمر سيعود إلى حالته الطبيعية وسيصبح لون العينين واحدا بعد هذه الفترة، مضيفا أن العائلة لم تستطع استيعاب الأمر في البداية لكنه أصبح أمرا محببا لها لاحقا.

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وأشار الأب إلى أن طفلهما الثاني كرم ولد بالحالة نفسها التي ولد بها شقيقه محمد، وأن لون إحدى عينيه كان أزرق ولون الثانية بني، وقال "نحمد الله الذي منحنا أطفالا بصفات مميزة، لكن الولدين يشعران أحيانا بحالة إزعاج نتيجة لفتهم الانتباه بشكل واضح".

وعبرت الأم إسراء عن سعادتها من هذه الحالة، ووصفتها بأنها "حظ جيد"، في حين كشف الابن محمد أنه كان يعيش مشكلة في تقبل الأمر بداية لكنه بات محببا لديه بعد ولادة شقيقه.