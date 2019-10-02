- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن تدمير تسعة اوكار لـ"داعش" في جبال حمرين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قيادة العمليات الخاصة الأولى، احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب تواصل عمليات التفتيش والمداهمة لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي في منطقة جبال حمرين".
واضافت ان "هذه العمليات اسفرت عن تدمير (٩) اوكار للارهابيين، فضلا عن تدمير جميع المعدات والاعتدة المختلفة الموجودة بداخلها".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تدمير تسعة اوكار لـ'داعش' في حمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.