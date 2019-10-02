بالصور.. تدمير تسعة اوكار لـ'داعش' في حمرين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن تدمير تسعة اوكار لـ"داعش" في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قيادة العمليات الخاصة الأولى، احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب تواصل عمليات التفتيش والمداهمة لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي في منطقة جبال حمرين".

واضافت ان "هذه العمليات اسفرت عن تدمير (٩) اوكار للارهابيين، فضلا عن تدمير جميع المعدات والاعتدة المختلفة الموجودة بداخلها".

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