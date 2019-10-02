الفياض يلتقي وزير الدفاع الأميركي في واشنطن

بحث مستشار الأمن الوطني فالح الفياض مع وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، الأربعاء، العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. وقال مكتب الفياض في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير التقى وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر في واشنطن. وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.

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