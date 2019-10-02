رسائل تدمر نفسها... قربيا في 'واتساب'

تعمل خدمة التراسل الفوري واتساب في الوقت الراهن على اختبار ميزة تسمح للمستخدمين بجعل رسائلهم تدمر ذاتيا بعد مدة محددة كما حدث في فيلم "المهمة المستحيلة" لتوم كروز.
وتعد ميزة تدمير الرسائل من المزايا المطلوبة بشدة وهي من أكثر المزايا المحببة في تطبيق التراسل المنافس تلغرام.
وتوفر خدمة تلغرام ميزة الدردشة السرية التي تسمح للمستخدمين بتحديد وقت تختفي بعده الرسائل من أجهزتهم.
وتعد القدرة على جعل الرسائل ذاتية التدمير بعد مدة زمنية محددة من المزايا المطلوبة والمفيدة للمستخدمين الذين يشاركون المعلومات الحساسة مع الأصدقاء والزملاء عبر التطبيق.
وبحسب تلغرام، فإن الرسائل التي تحذف لا تخزن على خوادمها، كما أنها تمنع إعادة إرسال الرسائل، أو أخذ لقطة للشاشة للمحادثات، وذلك لضمان أن لا يبقى أي أثر للرسائل.
الميزة حاليا قيد التطوير وفي المرحلة الأولية، مما يعني أن واتساب بدأ للتو العمل عليها، وليس من المعروف متى ستكون الميزة متاحة للجميع.
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