أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء، أن المساحة المزروعة بالعراق بلغت 6.27 مليون دونم خلال عام 2018.
وقال الجهاز في تقرير اطلعت عليه الخليج 365، إن "مساحة الأراضي الكلية المزروعة في العراق خلال عام 2018 بلغت 6.27 مليون دونم، شكلت مساحة الأراضي المروية بالمياه السطحية المساحة الأكبر وبمقدار 2.70 مليون دونم، تلتها الأراضي التي تستخدم مياه الابار وبواقع 2.67 مليون دونم ثم الأراضي الديمية وبواقع 0.90 مليون دونم".
وأضاف، أن "مجموع المساحات المشمولة بالإستصلاح بلغت 12.6 مليون دونم، شكلت مساحة الأراضي المستصلحة كلياً أو جزئياً 5.5 مليون دونم، والمساحات التي هي قيد الاستصلاح بلغت 0.3 مليون دونم ولايزال 6.9 مليون دونم من الأراضي غير مستصلحة".
يذكر أن العراق عانى خلال الفترة الماضية من قلة الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من وجود نهرين كبيرين وهما دجلة والفرات نتيجة هجرة معظم الفلاحين والمزارعين لأراضيهم الزراعية.
وأضاف، أن "مجموع المساحات المشمولة بالإستصلاح بلغت 12.6 مليون دونم، شكلت مساحة الأراضي المستصلحة كلياً أو جزئياً 5.5 مليون دونم، والمساحات التي هي قيد الاستصلاح بلغت 0.3 مليون دونم ولايزال 6.9 مليون دونم من الأراضي غير مستصلحة".
يذكر أن العراق عانى خلال الفترة الماضية من قلة الأراضي الصالحة للزراعة بالرغم من وجود نهرين كبيرين وهما دجلة والفرات نتيجة هجرة معظم الفلاحين والمزارعين لأراضيهم الزراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي للاحصاء: مساحة الأراضي المزروعة بالعراق تبلغ 6.27 مليون دونم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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