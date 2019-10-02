افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن القوات الامنية تحاول تفريق تظاهرة في ساحة الطيران وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية تحاول تفريق تظاهرة لعشرات المواطنين انطلقت في ساحة الطيران وسط بغداد".
واضاف ان "ذلك يكون من خلال اقنابل الغاز المسيل للدموع واطلاق النار".
يذكر ان العاصمة بغداد شهدت يوم امس تظاهرات كبيرة في عدد من مناطقها للمطالبة بالاصلاحات وتوفير فرص عمل، حيث ادت هذه التظاهرات الى مقتل متظاهر واصابة العشرات بينهم عناصر بالقوات الامنية اضافة الى عدة حرائق طال احدها المطعم التركي في ساحة التحرير.
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