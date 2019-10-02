خلصت جهود البحث والتحري لضباط فرقة جنوب الجيزة في مصر إلى معرفة سبب إقدام الطفل "صابر م. ج." على قتل زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل.
وأضاف أن السلطات الأمنية المصرية كشفت في أقل من 24 ساعة خيوط الجريمة، حيث أن المجني عليها "ش" (27 سنة) اتهمت الجاني "صابر" (17 سنة)، في وقت سابق بالسرقة، فاستشاط الأخير غضبا لاسيما بعد انتشار الخبر بين أفراد العائلة.
وذكرت التحريات أن المتهم قرر الانتقام من زوجة عمه، فتوجه إلى منزلها بمنطقة "الريغة" بقرية زاوية أبو مسلم في وقت متأخر من مساء الاثنين، ووجه لها 7 طعنات في الظهر ثم أجهز على ابنتها "دينا" محدثا إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وألقى طفلها (9 سنوات) من الأعلى، ولاذ بالفرار.
وبعد التحقيقات، توصلت الشرطة إلى أن المشتبه به الرئيسي يدعى "صابر.م.ج" وهو عامل بمزرعة، نجل شقيق زوج المجني عليها.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، جرى اعتقال المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث أقر بجريمته بدافع الانتقام.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل يرتكب 'مذبحة أبو النمرس' ويقتل اثنين من أفراد العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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