بالصور.. متظاهرون يحرقون اطارات في مناطق ببغداد

واحرق المتظاهرون، بحسب مصدر امني، الاطارات في مناطق الشعب وحي اور والزعفرانية ومدينة الصدر، وسط قطع للطرق وانتشار امني مكثف، مشيرا الى أن دخان حرق تلك الاطارات غطت سماء تلك المناطق.

وأكد المصدر، الامني لـ الخليج 365، إن الوضع تحت سيطرة القوات الامنية، لافتا الى وجود تعاون بين المتظاهرين والقوات المكلفة بحمايتهم.