المبعوث الأممي لسوريا: اللجنة الدستورية تبدأ عملها بجنيف نهاية أكتوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون إنه تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الدستورية عملها بجنيف نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضاف جير بيدرسون أن اللجنة الدستورية تهدف إلى تلبية احتياجات الشعب السوري، وتوصلنا إلى تمثيل نسائي يصل إلى 30% في اللجنة الدستورية السورية.

وتابع المبعوث الأممي: "لا بد من وقف إطلاق النار في إدلب إذا أردنا أن نحرز تقدما لحل الأزمة السورية".

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كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس أعلن، الأسبوع الماضي، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية السلام.

وقال جوتيريس للصحفيين "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها"، مضيفاً أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات.