الكويت تدرس الانضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة بالخليج العربي

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن بلاده تدرس الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي.

وأكد الجارالله، في تصريحات صحفية، نشرها موقع جريدة الوطن، أن الكويت ستعلن عن موقفها الرسمي من التحالف الدولي بعد الانتهاء من دراسة تفاصيله.

تصريحات الجارلله جاءت عقب مشاركته في افتتاح ندوة "جهود الكويت لرعاية كبار السن" بأنها شاركت في اجتماعات "المنامة" و"تامبا" المتعلقة بإطار تحالف لحماية حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي، مؤكدا مواصلة بلاده المشاركة في أي اجتماعاتضمن هذا الإطار.

وأضاف نائب وزير الخارجية أن الكويت لم تعلن رسميا الموقف من الانضمام للتحالف، "ولكن الممارسات العملية تؤكد أنها ليست بعيدة عن هذا التحالف".

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وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت دولة الإمارات، الانضمام إلى التحالف الدولي لضمان سلامة الممرات البحرية.

وقال سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن انضمام الإمارات للتحالف يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقبلها بيوم، أعلنت المملكة العربية السعودية، الانضمام للتحالف الدولي لضمان سلامة الممرات البحرية، وذلك بحسب مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية.

يهدف التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية "آي إم إس سي"، إلى حماية السفن التجارية من خلال توفير الأجواء الآمنة لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومصالح البلدان المشاركة في التحالف، وبالتالي تعزيز أمن وسلامة السفن التجارية التي تمر عبر الممرات البحرية.

وتغطي منطقة عمليات التحالف البحري الدولي مضيق هرمز الممر المائي الأكثر أهمية في العالم لإمدادات النفط، وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.