واشنطن تطالب بيونج يانج بالاستمرار في التفاوض ووقف إطلاق القذائف

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية بالامتناع عن تأجيج الموقف بإطلاق القذائف، وأن تستمر في مسار المفاوضات.

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وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي، الأربعاء، وقالت كوريا الجنوبية إنه ربما يكون انطلق من غواصة، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق صاروخ حلق لمسافة 450 كيلومترا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات، ورجح أن يكون صاروخ "بوكوكسونج" مثل الصواريخ الباليستية التي سبق أن أطلقتها بيونج يانج من غواصات، وهو صاروخ خاضع للتطوير.

وكانت المحادثات الرامية لتفكيك برنامجي الأسلحة النووية والصاروخية بكوريا الشمالية تعثرت منذ انتهاء الاجتماع الثاني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام في فبراير/شباط الماضي دون اتفاق.