انت الان تتابع إدانة شرطية أميركية بيضاء بتهمة قتل جارها الأسود في شقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

آمبر غويغر في قاعة المحكمة

أدينت شرطية أميركية بيضاء سابقة الثلاثاء بتهمة قتل جارها الأسود في منزله في تكساس العام 2018 بعدما دخلت خطأ إلى شقته.

ولاقت القضية صدى واسعا في البلاد وجددت النقاش حول عنف الشرطة في حق السود.

وكانت آمبر غويغر (31 عاما) عائدة من عملها ولا تزال ترتدي بزتها الرسمية في السادس من أيلول/سبتمبر 2018 عندما قتلت جارها بوثام جين المقيم في شقة فوقها في دالاس في جنوب الولايات المتحدة.

ويبدو أنها صعدت إلى الطابق الخطأ من دون أن تدرك ذلك ودخلت إلى شقة جارها التي لم تكن موصدة.

وكان الرجل البالغ 26 عاما يتناول المثلجات على كنبته ويشاهد التلفزيون ولم يكن مسلحا على ما ذكرت وسائل إعلامية أميركية عدة.

وفي العتمة ظنت الشرطية أنه شخص تسلل إلى شقتها فأطلقت النار باتجاهه قبل أن تتصل بالإسعاف.

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وخلال المحاكمة أكدت ارتكابها "خطأ مأسويا".

وخلال الإدلاء بإفادتها الجمعة، قالت إنها أطلقت النار "خوفا من الموت" وأعربت باكية عن "أسفها لقتل رجل بريء لم يكن يستحق ذلك".

وقد شدد محامو الشرطية السابقة على أنها كانت في حالة الدفاع المشروع عن النفس إلا أن المدعي العام جايسن هيرموس رأى أن الضحية لم يكن يشكل تهديدا. واعتبر انه كان امام المتهمة خيارات اخرى غير مواجهة المتسلل المفترض، مثل التراجع وطلب المساندة.

وكانت وجهت إليها في البداية تهمة "القتل غير العمد" لكنها عدلت إلى تهمة "القتل" وقد طردت من شرطة دالاس حيث كانت تعمل منذ أربع سنوات.

وهي تواجه احتمال الحكم عليها بالسجن مدى الحياة.

وقد رحّبت عائلة الضحية بقرار الإدانة.