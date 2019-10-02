روسيا تتهم أمريكا بابتزاز أوروبا بشأن نورد ستريم 2

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وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بتهديد أوروبا بزيادة الرسوم الجمركية على سياراتها بهدف السعي لعرقلة مشروع خط أنابيب غاز نورد ستريم 2 الروسي الممتد إلى ألمانيا. وقال الوزير في مؤتمر للطاقة في موسكو "ليس سرا أن الأمريكيين يقترحون، وبشكل أساسي يبتزون، ويهددون بفرض ...رسوم جمركية على إمدادات السيارات الأوروبية".

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