قطر تدعم تشكيل لواء عسكري للعائدين من الحدود في مأرب

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
حزب الإصلاح
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر عسكرية، أن قطر تدعم تشكيل لواء عسكري جديد من المجندين العائدين من محور الحدود مع السعودية، في محافظة مأرب .
ونقل موقع نيوز يمن عن مصدر عسكري قوله، إن حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، بدأ تشكيل لواء عسكري جديد من المجندين العائدين من محور الحدود مع السعودية.
وأبان المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن اللواء الذي يجري تشكيله في محافظة مأرب، شرقي اليمن، بنظر القيادي في حزب الإصلاح، حمود المخلافي، ويتولى الإصلاح ترتيبات استقبال المقاتلين.
وأضاف، إن المخلافي استحدث معسكراً عبر قيادات في تنظيم الإخوان بمأرب، لاستقبال العناصر العائدة من التشكيلات العسكرية في جبهة الحدود مع المملكة العربية السعودية، تلبية للدعوة التي كان قد أطلقها في وقت سابق.
ووفقاً للمصدر، فإن اللواء يتشكل بتمويل كامل من قطر، وبالتنسيق بين حمود المخلافي وقيادات تنظيمية رفيعة لتجمع الإصلاح وأخرى من قوات الجيش المحسوبة على الشرعية بمأرب.
وذكر مصدر "نيوزيمن"، أن عملية الاستقطاب لا تقتصر على المقاتلين المنتمين لمحافظة تعز، وتشمل أفراداً ما زالوا مرابطين في وحداتهم بمحور الحدود.
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