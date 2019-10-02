إعلان جديد من مركز الإمارات للتحكيم البحرى

أعلن مركز الإمارات للتحكيم البحرى، عن تجديد ولايته الثانية، بموجب المرسوم الأميرى الصادر فى 4 سبتمبر 2019 من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وقد تم الترحيب بمجلس الأمناء المُشكل الذين سيمثلون المركز للسنوات الثلاث القادمة فى اجتماع مجلس الإدارة السنوى فى 30 سبتمبر 2019. و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يترأس مجلس أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحرى فى دورته الثانية للثلاث سنوات القادمة، ماجد بن بشير، إلى جانب احتفاظه بمنصب الأمانة العامة، فيما تم تسمية ريتشارد بريجز نائبًا لرئيس مجلس الإدارة. وضم هيكل مجلس أمناء المركز، وفقًا للمرسوم رقم 32 لعام 2019 إلى عضوية مجلس أمناء كل من الدكتور محمد سعيد الكندى، وسعدى عبد الرحيم الرئيس، وأحمد عيسى الفلاحى، ومحمد جمعة الشامسى، ومحمد يوسف المعلم، وسعيد عبد الكريم المالك، وعبد الكريم مبارك المصعبى، وعبد العزيز عبد الرحمن صبرى، وجيتيندرا ميسرا، وعصام عبد اللطيف بلا، ورانيا تادروس.



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