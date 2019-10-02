فوجئ مراسلو البيت الأبيض بسقوط فأر من سقف قاعة المؤتمرات الصحافية على بيتر ألكساندر مراسل قناة NBC الأميركية، ما خلق حالة من الذعر والفوضوى في القاعة.
وحاولت مجموعة من الصحفيين مطاردة الفأر الصغير من دون جدوى، فيما أثارت الحادثة ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من الجدير ذكره، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد صرح عام 2017 بأن البيت الأبيض "مكب حقيقي"، في إشارة للحشرات والقوارض الموجودة داخله.
ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، تجري شركة National Park Service عمليات تطهير أسبوعية لمكافحة القوارض في البيت الأبيض وحدائقه.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط فأر من سقف البيت الأبيض على الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.