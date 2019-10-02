سقوط فأر من سقف البيت الأبيض على الصحفيين

فوجئ مراسلو ​البيت الأبيض​ بسقوط فأر من سقف قاعة المؤتمرات الصحافية على بيتر ألكساندر مراسل قناة NBC الأميركية، ما خلق حالة من الذعر والفوضوى في القاعة.

وحاولت مجموعة من الصحفيين مطاردة الفأر الصغير من دون جدوى، فيما أثارت الحادثة ضجة واسعة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​.

من الجدير ذكره، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كان قد صرح عام 2017 بأن البيت الأبيض "مكب حقيقي"، في إشارة للحشرات والقوارض الموجودة داخله.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست"، تجري شركة National Park Service عمليات تطهير أسبوعية لمكافحة القوارض في البيت الأبيض وحدائقه.

