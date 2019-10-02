وفد من طالبان يزور باكستان اليوم ويناقش محادثات السلام الأفغانية

ذكرت المتحدث باسم "حركة طالبان" الأفغانية سهيل شاهين، أنّ "الحركة ستوفد ممثّلين لها إلى باكستان اليوم الأربعاء، ضمن جولة في قوى إقليميّة"، بعد انهيار عمليّة السلام الأفغانيّة. وأوضح أنّ "وفدًا من "طالبان" بقيادة الملا عبد الغني برادر (أحد مؤسّسي الحركة)، سيناقش قضايا مهمّة مع مسؤولين باكستانيين في العاصمة إسلام اباد".
ودعمت باكستان الحركة منذ تأسيسها في خضمّ حرب أفغانستان في مطلع التسعينيّات. وتَشتبه الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الأفغانية منذ أعوام في أنّ إسلام أباد تواصل دعم المتشددين كوسيلة لمنع انتشار نفوذ الهند في أفغانستان، على الرغم من نفي باكستان ذلك.
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