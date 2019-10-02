محمد الحوثي: حاضرون للتشاور مع كندا بشأن مدرعاتها المحروقة إذا اعترفت بانتهاك القوانين

أعلن رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين)، ​محمد علي الحوثي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا حاضرون للتشاور مع كندا فيما يخصّ المدرعات وبالأخص المحروقة منها، إذا اعترفت بانتهاك القوانين وصحّحت موقفها تجاه الشعب اليمني".

وكانت صحيفة "أوتاوا سيتزن" الكندية، قد لفتت في وقت سابق، إلى أنّ "​السعودية​ مدينةٌ لكندا بمبلغ مليار دولار، قيمة مركبات خفيفة تعدّ جوهرة أسطول المركبات المدرعة التابع للقوات العسكرية الكندية".