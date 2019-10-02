لفت النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ إلى ان "حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أعلن تدابير للافراج عن ​الدولار​، والدولار يعود إلى سعره الأساسي، والسؤال، لماذا حجب سلامة الدولار عن السوق لمدة شهر وسبب إرتفاع سعره؟ ولماذا أعطى تعليمات للمصارف بتقييد الدولار مما أرعب الناس وبدأوا بالسحب؟ أنتم خلقتم الأزمة، وتتهمون الناس بالإشاعات وتهددونهم بالحبس؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: لماذا حجب سلامة الدولار عن السوق لمدة شهر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.