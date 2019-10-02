محمد نصرالله: لتشكيل لجنة مختصة بحادثة وفاة مهدي العمار

تابع النائب محمد نصر الله موضوع حادثة وفاة الشاب مهدي العمار، إذ اتصل بالقاضي منيف بركات متمنيا "تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في شأن الحادث الأليم لفقد المأسوف على شبابه المرحوم مهدي حسن العمار".

وكان العمار قضى بصدمة كهربائية قرب مشروع عين الزرقاء في ​البقاع الغربي​.

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