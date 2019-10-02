شدد عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب زياد الحواط على ضرورة أن تكون "الاصلاحات الجذرية أولاً ثم أولاً ثم أولاً". وأكد ان "لا قيمة لأي موازنة اذا كانت تجميعاً لأرقام الواردات والنفقات. المطلوب سريعاً اقفال أبواب الهدر واصلاح القطاع العام وتطبيق شراكة القطاع الخاص للقطاع العام".
واعتبر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من دون ذلك لن يستقيم الوضع ، ولن تقدّم الموازنة لبنان أي خطوة الى الأمام".
كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: لا قيمة لأي موازنة اذا كانت تجميعاً لأرقام الواردات والنفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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