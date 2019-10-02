الحواط: لا قيمة لأي موازنة اذا كانت تجميعاً لأرقام الواردات والنفقات

شدد عضو كتلة "​الجمهورية​ القوي" النائب ​زياد الحواط​ على ضرورة أن تكون "الاصلاحات الجذرية أولاً ثم أولاً ثم أولاً". وأكد ان "لا قيمة لأي موازنة اذا كانت تجميعاً لأرقام الواردات والنفقات. المطلوب سريعاً اقفال أبواب الهدر واصلاح ​القطاع العام​ وتطبيق شراكة ​القطاع الخاص​ للقطاع العام".

واعتبر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من دون ذلك لن يستقيم الوضع ، ولن تقدّم ​الموازنة​ لبنان أي خطوة الى الأمام".