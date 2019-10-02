خطار طمأن أبو الحسن حول مستقبل مركز الدفاع المدني في رأس المتن وعناصره

أكّد المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ​ريمون خطار​، خلال لقائه في مكتبه، أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​ للتباحث في مصير مركز ​الدفاع المدني​ في بلدة ​رأس المتن​ المُقفل منذ سنتين، بالإضافة إلى تجهيز مراكز الدفاع المدني في ​منطقة المتن​ الأعلى وتعزيزها بالآليّات والعتاد، أنّ "المديرية العامة للدفاع المدني هي على أتمّ الإستعداد للنهوض بهذا المركز وتعزيزه بالآليّات، بالإضافة إلى باقي المراكز عند توفرّها تحت رعاية وموافقة معالي وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​".

من جهته، أثنى أبو الحسن على "ما يقدّمه عناصر الدفاع المدني من تضحيات في خدمة الوطن، وضرورة إنصافهم وإعطائهم حقوقهم من خلال تنفيذ مشروع تثبيتهم". ولفت إلى "أنّه سيتابع من جهته مع المراجع المعنيّة كافّة لإنجاز ملف التثبيت، لما من شأنه دعم هذه المديرية العامة".