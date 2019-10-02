تشكيل لجان القيد العليا والابتدائية في محافظة عكار

تم تشكيل لجنة القيد العليا في محافظة عكار، بناء على كتاب وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ الى ​وزارة العدل​ والذي اتخذ صفة "عاجل جدا"، للاطلاع والنظر في وجود اي تعديلات تتعلق بالاسماء، الواردة ربطا، في جدول اسماء اعضاء لجان القيد العليا ولجان القيد الابتدائية المكلفين اعمال الفرز واصدار النتائج النهائية للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية المقرر اجراؤها في 27 من الشهر الحالي، في العديد من ​الدوائر الانتخابية​ في مختلف المناطق اللبنانية.

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