عسيران: عدم العمل الجدي لتدبير أمور اللبنانيين ايضا لا يجدي نفعا

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في تصريح له ان الوقت داهم وليس لدينا امكانيات والاستمرار بالتراشق من هنا وهناك لا يجدي نفعا وعدم العمل الجدي لتدبير أمور ال​لبنان​يين ايضا لا يجدي نفعا ، و​الشعب اللبناني​ مستعد للتضحية لانقاذ حياته ومستقبل اولاده وهذا يتطلب قيادة حقيقية واضحة وشفافة .

وأكد ان "التشاطر والتناتش ينبيء بكارثة اتية علينا ، ال​اقتصاد​ ليس له اي فعالية والدول لن تساعد ما لم نعيد النظر بالكثير من الامور التي تتطلب الاصلاح ، كما وان هذه ​الحكومة​ مدعوة لاتخاذ قرارات حاسمة". وقال: "غير المقبول ان نعود الى نقطة الصفر في تسمية حكومة جديدة ، والامل معقود على حكمة الرؤساء للاجتماع ووضع أسس جديدة لاقتصاد لبنان وبنية المجتمع".