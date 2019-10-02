عسيران: عدم العمل الجدي لتدبير أمور اللبنانيين ايضا لا يجدي نفعا

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح له ان الوقت داهم وليس لدينا امكانيات والاستمرار بالتراشق من هنا وهناك لا يجدي نفعا وعدم العمل الجدي لتدبير أمور اللبنانيين ايضا لا يجدي نفعا ، والشعب اللبناني مستعد للتضحية لانقاذ حياته ومستقبل اولاده وهذا يتطلب قيادة حقيقية واضحة وشفافة .
وأكد ان "التشاطر والتناتش ينبيء بكارثة اتية علينا ، الاقتصاد ليس له اي فعالية والدول لن تساعد ما لم نعيد النظر بالكثير من الامور التي تتطلب الاصلاح ، كما وان هذه الحكومة مدعوة لاتخاذ قرارات حاسمة". وقال: "غير المقبول ان نعود الى نقطة الصفر في تسمية حكومة جديدة ، والامل معقود على حكمة الرؤساء للاجتماع ووضع أسس جديدة لاقتصاد لبنان وبنية المجتمع".
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